Непривитая жительница Свердловской области скончалась от клещевого энцефалита

В Свердловской области произошел первый в 2024 году случай смерти от клещевого энцефалита. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 8 тысяч пострадавших от присасывания клещей. Этот показатель находится на уровне аналогичного периода 2023 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.

"Зарегистрирован один летальный случай от клещевого энцефалита у непривитой жительницы области 66 лет", - сообщили в Роспотребнадзоре.

На сегодня покусы клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах Среднего Урала. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения – в Байкаловском, Слободо-Туринском и Пышминском районах, Ирбитском муниципальном образовании, Алапаевском районе и Алапаевске, Верхотурье, Ачитском, Шалинском и Тугулымском городских округах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз – 61 человек.

Ранее в Екатеринбурге определились с графиком обработки парков от клещей.