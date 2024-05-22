Названа возможная причина возгорания трамвая с пассажирами в Екатеринбурге

Стала известна возможная причина, по которой сегодня утром в Екатеринбурге вспыхнул трамвай с пассажирами.

Напомним, в среду рано утром на остановке "Переулок Рижский" в трамвае 1-го маршрута произошло возгорание крышевого оборудования. На место выезжали пожарные. Из-за инцидента было задержано движение нескольких трамвайных маршрутов, после чего обгоревший состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из трамвая эвакуировались 30 человек. Как сообщали в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Возможную причину пожара назвал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание силового кабеля (600 В), расположенного в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона. Вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживаний", - пишет канал.

При этом администрация Южного трамвайного депо, Гортранс и комитет по транспорту администрации Екатеринбурга отметили грамотные и своевременные действия водителя трамвая. Они позволили избежать вреда здоровью пассажиров и минимизировать материальный ущерб от возгорания.