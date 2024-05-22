22 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В СПЧ ношение никаба назвали проявлением радикализма

В Совете по правам человека при президенте России заявили, что ношение никаба не является традиционным для мусульман, живущих в РФ, поэтому запрет этой одежды не будет оскорблением чувств верующих. Наоборот, никаб является провокационной демонстрацией религиозного радикализма.

"Никабы не являются традиционной одеждой мусульман России и мусульман Средней Азии. Сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают к нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются, как нетрадиционная одежда и как проявление религиозного радикализма", - сказал член СПЧ Кирилл Кабанов в эфире радио "Говорит Москва".

Он добавил, что правозащитники провели консультации с историками и имамами по этому вопросу.

"Поскольку это является провокацией, это не чувства верующих, мы предлагаем запретить, как это делают наши союзники по ОДКБ, мусульманские государства. Поэтому мы совершенно спокойны в этом отношении, мы подготовились. Это заявление как предварительное было проработано, об этом говорилось уже достаточно давно. Никакой исламофобии в России нет и быть не может", - добавил Кабанов.

Кроме того, он считает, что у всех россиян лица должны быть открыты, поскольку тогда удобнее работать правоохранительным органам: "У нас в законодательстве есть понятие идентификация личности, у нас есть антитеррористическая задача. Был принят закон в Москве, о нём никто не говорит. Когда пошли массовые выступления нашей уличной, неформальной оппозиции, запретили закрывать лицо, чтобы идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда молодые люди надевали маски. Почему-то их задерживали, а к радикалам у нас такое отношение".

Ранее за запрет никабов в общественных местах выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Против высказался зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, такой запрет нарушил бы конституционные права россиян.

Теги: никаб, спч, мусульмане


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