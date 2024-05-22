Из тюменских магазинов "Жизньмарт" начали убирать готовую еду после отравлений в Екатеринбурге

Из тюменских магазинов "Жизньмарт" начали убирать готовую еду после случаев кишечных инфекций у покупателей в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал "Темы Тюмени".

Со ссылкой на сотрудницу магазина на Советской канал сообщает, что последние две недели работники часто убирали шаурму и драники из-за массового отравления. Также было принято решение сократить срок годности у суши и онигири.

Напомним, с 16 мая в свердловский Роспотребнадзор поступили сведения о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт".

Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора в Екатеринбурге проводят эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания.

Для установления источника инфекции и ее передачи будут проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров. Также для лабораторных исследований отбираются пробы пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников всех задействованных в торговой цепочке организаций.

Реализация продукции, которую употребляли заболевшие уральцы, приостановлена. Эпидрасследование продолжается.