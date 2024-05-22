У Грузии могут отозвать статус страны-кандидата на вступление в ЕС

Если власти Грузии не отзовут приятный законопроект об иноагентах, Европейская комиссия в октябре этого года, скорее всего, не подтвердил статус страны-кандидата на вступление в ЕС для Грузии, заявил изданию Foreign Policy высокопоставленный европейский чиновник.

Ближе к концу мая министры иностранных дел ЕС встретятся и, вероятно, обсудят потенциальную реакцию блока на одобрение законопроекта об иноагентах в Грузии.

Некоторые чиновники ЕС раскритиковали руководство союза за то, что оно до сих пор было слишком мягким. желая, чтобы он занял более жесткую позицию до принятия закона. Сейчас многие сомневаются, что законопроект может быть отозван или существенно изменен в соответствии с законодательством других западных стран об иностранном влиянии, например, США и Франции.