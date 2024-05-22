В Сургутском районе приступили к заблаговременной эвакуации людей из отдаленных территорий

Из деревни Тайлакова Сургутского района эвакуировали девять человек.

Как сообщили Накануне.RU в администрации района, подтопления домов еще нет – вода подошла к жилым участкам. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина сообщила, что ведется мониторинг, наблюдение за обстановкой.

"Работники "Центроспас-Югория" ежедневно утром докладывают обстановку и с самого начала было организовано информирование населения о возможности эвакуации и предложены условия для размещения в ПВР Угута. Изначально жители посчитали, что эвакуироваться не будут, но сегодня изъявили желание. Дома – не затоплены. Подтоплена территория возле домов. Поэтому было принято решение в целях безопасности все-таки эвакуировать женщин и детей", - прокомментировала она.

Эвакуировали двух женщин и четырех детей. Сейчас они находятся в Угуте. Завтра будет эвакуирована еще одна женщина с двумя детьми. Мужчины выразили желание остаться на месте.

Пункт временного размещения (ПВР) развернут на базе местной школы-интерната и полностью готов принять жителей Тайлакова. Здесь их разместят и обеспечат всем необходимым, включая питание.