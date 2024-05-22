Милонов предложил запретить "менявшим пол" занимать госдолжности

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить норму о том, что человек, "менявший пол", не может занимать государственную должность.

Недавно стало известно, что бывший политик из Барнаула Роман Алешин, который в 2020 году решил "сменить пол", став Юлией Алешиной, вдруг снова осознал себя мужчиной. В 2022 году он, став главой регионального отделения партии "Гражданская инициатива", пытался в качестве женщины баллотироваться на выборы в Барнаульскую городскую думу. А 16 мая сообщил, что у него были душевные терзания, что да как, но он помолился и понял, что является мужчиной.

Милонов считает, что это не менее значимо, чем сменить гражданство. Но иностранцы не могут занимать в России госдолжности, а "менявшие пол" могут. Письмо с такой инициативой он направил министру юстиции Константину Чуйченко.

"Смена пола — это не подстричься сходить. Это капитальный сдвиг по фазе у человека. И таким человеком очень легко манипулировать, управлять", - сказал Милонов.

Напомним, летом 2023 года Госдума единогласно приняла закон о запрете "смены пола". Это разрешено только для детей с врожденными пороками развития по решению специальной комиссии и только в немногих клиниках. Депутат Госдумы Николай Николаев отмечает, что "сменить пол" вообще невозможно, так как он определяется набором хромосом. Можно только изменить внешность, калеча при этом человека.