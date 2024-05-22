"Атомстройкомплекс" принял лучших работников в "Лидеры стройки"

"Атомстройкомплекс" торжественно принял лучших работников строительных специальностей в профессиональный союз "Лидер стройки".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, церемония прошла уже в 16-й раз. В этом году примером для коллег и опорой стратегического развития стали 22 сотрудника, среди которых маляры, плотники, каменщики, бетонщики и монтажники со всех предприятий холдинга. Традиционно награды им вручил лично генеральный директор застройщика Валерий Ананьев.

"Миссия нашей компании – менять жизнь людей к лучшему, сохранять историческое и культурное наследие, создавать в городе новые точки притяжения. Для строителя звание "Лидера стройки" – это не только гордость, но и ответственность за свой труд. На участников союза, как на проводников ценностей компании, мы рассчитываем в первую очередь, внедряя новые технологии и решения, реализуя уникальные, сложные строительные проекты", - отметил заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

Лидеров стройки ждет серьезная работа. В 2024 году "Атомстройкомплекс" намерен ввести в эксплуатацию целый ряд сложных объектов социальной инфраструктуры: новые школы – на 1200 мест в Академическом, на 1500 мест в Пионерском микрорайоне и на 400 мест в Пышме; 9-этажную взрослую поликлинику в Академическом районе, а также выполнить основной комплекс работ по возведению нового завода по выпуску твинблоков в Сысерти, продолжить работы по расселению ветхого и аварийного жилья, а также строительству современных многофункциональных кварталов.

Союз "Лидер стройки" был образован в 2008 году. Главным критерием отбора является профессиональные качества и эффективное выполнение поставленных задач. Ежегодно список участников обновляется, но многие лидеры стройки подтверждают это звание вновь, доказывая свой профессионализм и вовлеченность в проекты компании.

Союз пополняется не только сотрудниками с большим стажем, но и молодыми талантливыми рабочими. Помимо материального поощрения, каждый участник союза принимает ответственность за производительность своего участка и предприятия в целом, становится важным звеном в коммуникации руководства компании и коллектива.