Китай вводит ответные санкции в отношении американских компаний

Китай вводит санкции в отношении 12 американских компаний. Причиной стала продажа оружия Тайваню и вторичные санкции, наложенные США на китайские предприятия за их сотрудничество с Россией, об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

Пекин решился на ответные санкции спустя меньше недели после визита в Китай Владимира Путина. Тот утверждал, что вопрос двусторонних торговых отношений в условиях санкционного давления США стал одним из основных на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Ранее сообщалось, что торговые операции между Россией и Китаем в последние недели и даже месяцы стали сокращаться и затягиваться по времени из-за опасения китайских банков попадания под вторичные санкции США.