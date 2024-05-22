22 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Верховной Раде предлагают работодателям "выкупать" нужных сотрудников от мобилизации

В Верховной Раде Украины готовят поправки в закон о мобилизации, которые позволят проводить "коммерческое бронирование" мужчин от попадания в ВСУ.

В комитете по экономическому развитию ВР считают, что работодателю надо предоставить право самостоятельно определять стратегически важных сотрудников, за бронь каждого из них нужно будет платить 20 тыс. гривен (около 45 тыс. руб.) в месяц и дополнительные налоги на обеспечение сил обороны и безопасности.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать, - считает председатель комитета Дмитрий Наталуха. - Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая может кому-нибудь неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим".

Он добавил, что практика бронирования от мобилизации решением правительства – "морально и технически устарела".

Наряду с "экономическим бронированием" в Раде рассматривают и возможность "экономической мобилизации".

"Экономическая мобилизация – это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Например, такие сферы как: закупки, логистика, медицинское обслуживание, ремонт техники, IT-сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.д. Высвобождаемые в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи", - говорит председатель подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

Теги: украина, мобилизация, бронирование


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