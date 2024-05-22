22 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Байкеры мотофестиваля "Движение" проложат маршрут через самые известные храмы Среднего Урала

Уже в июне Свердловская область встретит первый фестиваль мотокультуры "Движение", который решил поддержать и Фонд святой Екатерины. Вместе с ним организаторы разработали один из шести маршрутов, который пройдет через самые известные православные храмы Среднего Урала.

"Одним из направлений деятельности Фонда святой Екатерины является поддержка общественно значимых проектов в области культуры и спорта, а мотофестиваль "Движение" соберет на своих площадках сотни тысяч жителей города, области и гостей со всей страны, - рассказывает замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. - Буквально на первой встрече мы приняли решение, что маршруты нужно проложить так, чтобы как можно больше участников познакомились с замечательными храмами нашей области".

Маршрут проляжет через духовную столицу Урала Верхотурье, Ганину Яму, уникальный храм архангела Михаила в селе Новоипатово и многие другие храмы. Финальной точкой мотопробега 8 июня - из Верхней Пышмы до Екатеринбурга - станет молебен в часовне святой Екатерины.

"Я уверена, нас ждут два очень ярких, потрясающих, насыщенных событиями дня. Я всех вас приглашаю стать участниками или гостями фестиваля "Движение", - добавила Прусевич.

Фестиваль "Движение" пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Гостей ожидают музыкальные концерты сразу на пяти площадках, мото- и аквашоу, мастер-классы, вкусная еда от шести именитых поваров и море позитива.

Теги: фестиваль, храмы, байкеры


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