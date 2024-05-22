Совфед утвердил создание реестра должников по алиментам

В Москве Совет Федерации одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам.

В реестр войдут сведения о должниках, привлеченных к "административке" или уголовной ответственности, причем за неуплату денег как на детей, так и на нетрудоспособных родителей. Также в списке будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск, пишет ТАСС.

Ранее документ утвердила Госдума. По словам ее спикера Вячеслава Володинп, закон, "в первую очередь, направлен на защиту интересов детей".

"Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка",- цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, о внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток. После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

На фоне этого в России алименты несовершеннолетним, которые не могут получить их с недобросовестных родителей, предлагают платить органам опеки. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Как следует из пояснительной записке, получателями алиментов являются наиболее финансово уязвимые категории россиян, к которым относятся, в том числе, несовершеннолетние, и нетрудоспособные совершеннолетние дети. По словам депутатов, согласно докладу о результатах деятельности ФССП России в 2022 г., эффективность взыскания алиментных платежей на тот период составила 28,5%.

Из всего объема уголовных дел, заведенных ФССП в 2022 г. (59,1 тыс.), более 96% приходится именно на дела в отношении должников, не уплачивающих алименты (56,8 тыс.). Так как любая задержка в получении средств по алиментным обязательствам для многих семей означает невозможность обеспечить себя минимально необходимым.