Россия не собирается пересматривать границу на Балтике - источник

У России не было и нет намерений по пересмотру в Балтийском море линии государственной границы, экономической зоны и континентального шельфа, передает РИА Новости со ссылкой на неназыванный военно-дипломатический источник.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии заявило, что Минобороны России предложило обновить координаты морских границ на Балтике. В российском военном ведомстве необходимость уточнения координат обосновали тем, что прямые исходные линии границ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России. Кроме того, в Минобороны отметили, что координаты точек когда-то давно были определены по картам мелкого масштаба, не соответствуют современной обстановке.