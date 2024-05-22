В Екатеринбурге покупатели еды из "Жизньмарта" массово заболели кишечной инфекцией

Роспотребнадзор расследует случаи кишечных инфекций у покупателей еды из "Жизньмарта" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 16 мая в ведомство поступили сведения о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт".

"Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора в Екатеринбурге проводят эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания", - отметили в ведомстве.

Для установления источника инфекции и ее передачи будут проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров. Также для лабораторных исследований отбираются пробы пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников всех задействованных в торговой цепочке организаций.

Реализация продукции, которую употребляли заболевшие уральцы, приостановлена. Эпидрасследование продолжается.