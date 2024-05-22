Сабантуй-2024 в Астраханской области - программа празднования уже известна

25 мая в 10:00 в селе Три Протока Астраханской области пройдёт Сабантуй. Там развернётся большая «Этническая деревня» – подворья в национальной стилистике, знакомящие с бытом, традициями и культурой народов Астраханской области. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Гости увидят казахскую, татарскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, площадки кавказских народов. Также пройдут концерт, национальные игры, спортивные соревнования, выступят канатоходцы из Дагестана.

Гости праздника поучаствуют в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, посмотрят выставку изделий народных умельцев, увидят мастер-шоу по традиционным ремёслам и приготовлению национальных блюд.

На центральной площадке выступят ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй», ансамбль традиционной песни астраханских казаков, ансамбль татарской песни «Ялкын» и другие.