ЦИК немножко переделал скандальный логотип Единого дня голосования

Центральная избирательная комиссия России все же переделала логотип Единого дня голосования 2024 года – после широкого резонанса, вызванного схожестью восклицательного знака на представленном лого с символикой штабов Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России). Хотя в ЦИКе попытались поспорить с этим, даже далекие от дизайна люди заметили сходство.

"Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова по поводу заявления в Генпрокуратуру, поданную активистом на избирком. "Что касается логотипа, то на данном этапе это всего лишь проект. Он разослан в регионы для дальнейшего обсуждения, после чего на следующей неделе будет утвержден итоговый вариант", - добавила Памфилова.

Теперь на логотипе восклицательного знака нет.