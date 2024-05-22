22 Мая 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" помогает - В Никольском храме в Березниках уже идет монтаж иконостаса

В Никольском храме в Березниках продолжаются работы по монтажу иконостаса. «Уралкалий» участвует в строительстве храма с 2015 года. На сегодняшний день завершены работы по росписи стен и сводов, укладке природного камня на пол и цокольную часть стен. Рисунок камня для украшения внутренних стен здания храма стилизован под расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.

В рамках благоустройства территории уже выполнены планировка и озеленение, обустроена кольцевая пешеходная площадка, тротуар, установлены уличные светильники, выполненные в «пушкинском» стиле, в виде винтажных фонарей, которые использовались для подсветки улиц в XIX веке.

Работы по росписи стен и сводов храма производила художественно-производственная мастерская «Палехский Иконостас». В купольной части Никольского храма размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, а по стенам — сюжеты из жития святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход», где соборно представлены пермские святые.

На данный момент продолжаются работы по монтажу иконостаса. Он состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу 15 метров. Свод в кувуклии будет полностью расписан. Иконостас закроет алтарную часть храма на всю длину — около 18 метров. Также для иконостаса с кувуклией уже расписаны 136 икон, которые будут установлены в него при монтаже.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Игорь Сенокосов, директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» отмечает: «Уралкалий» уделяет большое внимание социальному развитию городов присутствия, поэтому в 2015 году было принято решение об участии в строительстве храма. Мы не только финансируем работы на всех этапах, но и выполняем функцию технического заказчика — подбираем подрядчиков, ведём контроль исполнения сроков и качества работ. Уверен, что храм станет уникальным не только для Березников, но и для всего Пермского края. Хочется, чтобы люди, живущие в Березниках, любили свой город и были здесь счастливы.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Отец Сергий, настоятель Никольского храма благодарит компанию за помощь и сообщает: "Строительство здания храма завершено, сейчас идёт его благоукрашение — монтаж иконостаса и икон. Предстоит установка дверей, оконных витражей, осветительных приборов, отделка изразцами наружной части здания. В храме будет размещена церковная утварь, изготовленная по специальному заказу, планируется проведение работ по благоустройству территории — установка малых архитектурных форм, посадка низкорослых растений и деревьев, а также монтаж ограждения и входной группы. Кроме того, предстоит строительство административно-хозяйственного корпуса и колокольни".

Теги: никольский храм в березниках, уралкалий, монтаж иконостаса, игорь сенокосов


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