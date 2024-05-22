В ФНС России отрицают задержание экс-главы управления по Свердловской области

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России отрицают задержание бывшего главы управления по Свердловской области Сергея Логинова.

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Накануне сообщалось о задержании Сергея Логинова. Утверждалось, что у него, а также у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрея Дьякова проходят обыски.

Как сообщили РИА Новости в ФНС России, появившаяся 21 мая информация об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Логинова не соответствует действительности.

"В управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились", - заявили в ведомстве.

Сразу после сообщений об обысках и задержании Логинова стало известно, что исполняющей обязанности руководителя УФНС по Свердловской области назначена Марина Хан. А информация о Логинове исчезла из раздела "Руководство" на сайте ведомства.