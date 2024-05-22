День славянской письменности и культуры в Астрахани отметят масштабно: крестный ход, богослужения, концерт

В День славянской письменности и культуры в Астрахани состоится крестный ход. Об этом в своем телеграмм-канале написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

24 мая православные жители региона будут чтить память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также священномученика Иосифа Астраханского.

Утром в 08:30 в Успенском соборе Астраханского кремля начнется Божественная литургия. После чего состоится Крестный ход по центральным улицам города до поклонного Кирилло-Мефодиевского креста.

"Приглашаю земляков присоединиться к торжествам", - написал Игорь Бабушкин.

А вечером этого же дня для астраханцев и гостей города на Центральной набережной у Петровского фонтана состоится концерт - выступят артисты государственного ансамбля песни и танца и землячка астраханцев – народная артистка России Надежда Бабкина.