В App Store появилось приложение с обновлением "Тинькофф банка"

В App Store вновь появилось приложение, относящееся к "Тинькофф банку" – "Т-Старт".

В службе поддержки банка сообщили, что приложение проверено специалистами по безопасности и рекомендуется к установке, хотя напрямую не подтвердили, что это официальное приложение.

Пользователям прошлых версий также пришло уведомление о том, что их приложение устарело, с призывом скачать новую программу.

Обычно "серые" приложения российских банков, находящихся под санкциями, App Store удаляет в течение нескольких часов.