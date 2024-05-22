23 объекта благоустройства в Новосибирской области - победители Всероссийского голосования по нацпроекту

В Новосибирской области подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства – победителями стали 23 проекта, они будут благоустроены в 2025 году на областные и федеральные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Голосование проводилось с 15 марта по 30 апреля в 23 муниципальных образованиях Новосибирской области, во всех определены победители. В этом году в голосовании приняли участие 308 тысяч человек.

«Сегодня мы можем назвать официальные итоги голосования за объекты благоустройства. Определены 23 объекта благоустройства, которые набрали наибольшее число голосов и, соответственно, стали победителями. На реализацию этих проектов в 2025 году будут выделены средства из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предварительная стоимость финансирования благоустройства этих объектов – 400-450 млн рублей. В этом году в голосовании приняли участие рекордное количество граждан – 308 тысяч человек, большую работу по привлечению проделали органы местного самоуправления и волонтеры. В Минстрой России направлен список из 350 человек на поощрение», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

Заместитель министра также сообщил, что в г. Новосибирске победил проект благоустройства набережной по ул. Саввы Кожевникова, набравший в 63 771 голосов. При этом, сейчас рассматривается вопрос поощрения проектов из Советского и Ленинского районов (набережная ГЭС и парк им. С.М. Кирова), которые также получили много голосов жителей города.

В г. Барабинске победу одержал проект благоустройства парка культуры и отдыха (3 этап); в г. Бердске – аллея Героев в «Парке Победы»; в г. Искитим – общественная территория в микрорайоне Южный, в районе домов №44, 44а; в г. Карасук – зона отдыха по ул. Новосибирская, 54 (устройство детской площадки); в р.п. Краснообск – зона отдыха для детей и молодежи рядом с домом № 6; г. Куйбышев – сквер «Городской сад»; г. Обь - общественная территория «Пешеходно-велосипедные дорожки по ул. Военный городок» («Тропа здоровья»); г. Татарск – Пешеходная зона вдоль ул. Закриевского, ул. Пограничная (до ул. А. Матросова); г. Тогучин – ул.Садовая (устройство уличного освещения прогулочной зоны), г. Болотное – общественная территория по ул. Советская; в г. Каргат – пешеходной зоны по ул.Советская от пересечения от ул.Октябрьская до пересечения ул.Восточная; в р.п. Колывань – пешеходная аллея по ул. Московской (установка детской площадки); в р.п. Кольцово – общественное пространство возле МБУДО «КДШИ»; в р.п. Коченево – Площадь Победы и другие.

Ознакомиться с победителями голосования и дизайн-проектами можно на сайте 54.gorodsreda.ru в разделе «Результаты голосования».

Напомним, что в 2024 году голосование проводится по инициативе Минстроя России в период с 15 марта по 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской» национального проекта «Жилье и городская среда».