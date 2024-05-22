К вышедшему на пикет в Екатеринбурге отцу ребенка с СМА приезжала полиция

К вышедшему на пикет в Екатеринбурге Дмитрию Бахтину, отцу маленького Миши с СМА (ребенку Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство), приезжала полиция.

Напомним, сегодня мужчина пикетирует возле здания уральского полпредства. Он вновь обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь. Также Дмитрий готов отправиться в Москву, чтобы встать с пикетом на Красной Площади.

Как рассказала Накануне.RU супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, через некоторое время к ее мужу приехали полицейские. Задерживать уральца не стали.

"Проверили документы, пожелали удачи. Миша тоже приехал поддержать папу", - рассказала Яна.

По ее словам, кроме полицейских из представителей власти к ним больше так никто и не подходил. В данный момент пикет продолжается.

Напомним, в феврале нынешнего года родители ребенка с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава. Однако, несмотря на все обещания чиновников, вопрос по обеспечению Миши лекарственным препаратом "Рисдиплам" на сегодняшний день так и не решен.