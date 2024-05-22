В Астраханской области завершен закуп оборудования по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»

В этом году по программе была запланирована закупка 6 единиц современного медицинского оборудования. В том числе - два эндоскопа и плазменного стерилизатора для областного онкодиспансера, а также наркозного аппарата с дыхательным автоматом для областной детской больницы. Всего из государственного бюджета на приобретение оборудования было затрачено более 32 млн рублей.

В прошлом году в рамках данной программы было приобретено 3 единицы медицинского оборудования для областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой. Это УЗИ-аппарат экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс, сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений.

Борьба с онкозаболеваниями - одна из приоритетных задач регионального здравоохранения. Основным и самым действенным способом такой борьбы является ранняя диагностика и профилактика заболеваний, и в этом первостепенную роль играет диспансеризация населения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области.