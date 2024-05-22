КПРФ внесла законопроект о Конституционном Собрании

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании. Они отмечают, что принятие такого закона предусмотрено действующей Конституцией РФ, но его до сих пор нет.

Согласно статье 135, если предложение о пересмотре глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание: оно либо подтверждает неизменность действующей Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ.

С момента принятия Конституции РФ в Госдуму было внесено десять законопроектов о Конституционном Собрании, но ни один из них принят не был.

КПРФ предлагает, чтобы Конституционное Собрание состояло из 335 членов. В его состав войдут три категории лиц: 10 - по должности, 100 - по назначению и 225 - по избранию. Так, его членами по должности будут президент, председатель Госсовета, председатели обеих палат парламента, премьер, председатель Конституционного Суда, председатель Верховного Суда, генпрокурор, председатель ЦИК, омбудсмен. По назначению туда войдут ведущие юристы, представители общероссийских общественных и религиозных объединений, депутаты.

Важность закона о Конституционном Собрании состоит в том, что изменить вышеуказанные главы Конституции может только Конституционное Собрание, а его не было и нет уже 30 лет. Как и закона.