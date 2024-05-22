В Нижневартовске суд приговорил тренера, по вине которой чуть не утонул мальчик, к условному сроку

В Нижневартовске тренера по плаванию спортивной школы, по вине которой едва не погиб ребенок, признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в прокуратуре.

14 ноября 2022 года тренер отвлеклась от наблюдения за детьми во время занятий по плаванию.

14-летний подросток ушел под воду, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей. Тренер вытащила мальчика из воды, на "скорой" ребенка отвезли в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, мальчик остался жив.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.