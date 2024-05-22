За выгул собак опасных пород без намордника и поводка могут начать штрафовать

В Госдуму внесут поправки в КоАП, предусматривающие штрафы за выгул собак опасных пород без намордника и поводка.

Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР – отмечают, что сейчас регионы в праве устанавливать свои штрафы за выгул таких собак без намордника и поводка, но в итоге наказание установили только несколько субъектов, а проблема существует везде. Зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов возражает, что "в каждом регионе своя специфика и свои проблемы в этой сфере", но не очень понятно, что он имеет в виду – есть ли такие специфичные регионы, где бойцовые собаки без намордника и поводка не представляют опасности?

Законопроект предусматривает введение штрафов до 3 тыс. руб. Список опасных пород должно установить правительство. Но в него точно могут войти волко-собачьи гибриды, акбаш, питбуль мастиф, бандог, булли кутта, американский бандог, северокавказская собака. Они могут свободно бегать только по огороженной частной территории, при этом следует повесить объявление о том, что в домовладении содержат опасную собаку, передает "Парламентская газета".