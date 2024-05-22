Forbes: Украинский режим набирает пехоту

Армия украинского режима не располагает достаточным количеством тяжелой техники и не может обеспечить ею всех недавно мобилизованных. Об этом пишет Forbes.

Так, отмечается, что нехватка тяжелой техники столько велика, что недавно сформированная как механизированная 153-я бригада фактически переведена из разряда механизированных в разряд пехотных.

Мобилизация может увеличить численность сухопутных войск Зеленского, состоящих из 100 бригад, примерно на 10%. Но механизация так не увеличится, то есть людей будут превращать в пехоту. Но этот недостаток механизации не является катастрофическим для режима до тех пор, пока его войска находятся в обороне и не нуждаются в быстром продвижении, успокаивает издание.