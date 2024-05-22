22 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новый кольцевой автобусный маршрут запускают в Астрахани

24 мая на маршрут №33 «Сквер Ульяновых – Астрахань-книга (кольцевой)» выйдут шесть автобусов среднего класса. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и курируемой губернатором Игорем Бабушкиным транспортной реформы продолжается активное обновление парка общественного транспорта. ⠀

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, автобусы будут курсировать с 6:00 до 23:09. В будние дни интервал движения составит: в утренние часы — 17-19 минут, в вечерние — 16-30 минут, в выходные и праздничные дни по утрам — 20-25 минут, вечером - 20-35 минут.⠀

(2024)|Фото: astrobl.ru

Маршрут № 33 проследует через улицы Адмиралтейская, Эспланадная, Коммунистическая, Ленина, Михаила Аладьина, Советская, 3-я Интернациональная, Ногина, Красный мост, Софьи Перовской, Нововосточная, Куликова, 11-й Красной Армии, Сун Ят-Сена, Зелёная, Балашовская, 1–й Балашовский пер., Маркина, 1-й Линейный пер., Зелёная, Сун Ят-Сена, 11-й Красной Армии, Куликова, Нововосточная, Софьи Перовской, Красный мост, Ногина, Чалабяна, Советская, Михаила Аладьина, Ленина, Адмиралтейская.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Остановки: Сквер Ульяновых - Библиотека имени Н.К. Крупской - Филармония - Краеведческий музей - Драмтеатр - Сквер Армения - Рынок «Большие Исады» - Автостанция «Большие Исады» - Грузинская - ТЦ Александрия - Технический колледж - Детская городская поликлиника № 3 – Детский сад №128 – ТЦ Восточный - Нововосточный - Куликова (Онкологический диспансер) - Гостиница Альбион - Микрорайон Куликова - Микрорайон Куликова - Гостиница Альбион - УФМС по Астраханской области - 11 Красной Армии - Рынок на 11 Красной Армии - Железнодорожная больница - ЖК Времена года - Астрахань-книга - ЖК Времена года - Железнодорожная больница - Рынок на 11 Красной Армии - 11 Красной Армии - УФМС по Астраханской области - Гостиница Альбион - Микрорайон Куликова - Микрорайон Куликова - Гостиница Альбион - Куликова (Онкологический диспансер) - Нововосточная - ТЦ Восточный - Детский сад №128 – Стоматологическая поликлиника № 3 - ТЦ Александрия - Грузинская - Красный мост - Рынок «Большие Исады» - Сквер Армения - Драмтеатр - Кирова (Ленина) - Пл. Ленина - Сквер Ульяновых.

Теги: автобусный маршрут, транспортная реформа, игорь бабушкин, министерство транспорта


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