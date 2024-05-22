22 Мая 2024
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Фото: Reuters/Lewis Jackson

Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестинского государства

Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины.

Юридическое признание Палестинского государства со стороны Норвегии вступит в силу 28 мая, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Он добавил, что существование признанного Палестинского государства необходимо для установления мира на Ближнем Востоке и признание Палестины давно было предрешено. У Палестины есть собственное консульство в Норвегии с 2011 года, в мае этого года Норвегия проголосовала за членство Палестины в ООН.

Также и Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства, об этом объявил премьер-министр Саймон Харрис. По его словам, такое же решение приняла Испания, передает Irish Times.

В целом уже пять стран Евросоюза высказались за то, чтобы признать Палестину, обменяться посольствами и предоставить полноправное членство в ООН. Помимо Испании, Ирландии и Норвегии, это Словения и Мальта.

Считается, что Испания поменяла свою позицию из-за близких экономических связей с Турцией и личной, но не публичной, просьбы ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ирландия считает, что традиции национально-освободительной борьбы страны приписывают обязательство помогать всем ущемляемым нацменьшинствам. Норвегия, Мальта и Словения считают это актом гуманизма.

На все три страны уже оказывается дипломатическое давление со стороны Израиля и США, так как расширение признания Палестины может открыть путь к уголовным делам по военным преступлениям вооруженных сил Израиля.

На днях стало известно, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует выдачи ордера на арест лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операцией в секторе Газа. Также Хан собирается добиваться ордера на арест нескольких высокопоставленных лидеров ХАМАС - Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Мохаммед Дейф) и Исмаила Ханию.

Теги: норвегия, палестина, независимость, израиль


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