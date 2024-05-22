Рейтинг Байдена упал до минимума за все время президентства

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 36%, что является самым низким за все время его президентства. Таковы результаты опроса Reuters и Ipsos.

Практически во всех сферах американцы предпочли бы Дональда Трампа. Так, около 40% респондентов заявили, что Трамп проводил лучшую политику в отношении экономики США, чем Байден (30%). Подобные результаты и в отношении военных конфликтов - 36% у Трампа против 29% у Байдена. По вопросу миграции еще большее преимущество Трампа - 42% против 25%.

Напомним, огромное значение для результатов выборов в США имеют "колеблющиеся" штаты. Все американские штаты можно разделить на "красные", которые всегда голосуют за республиканцев, синие (за демократов) и "колеблющиеся" (то за одних, то за других). Именно последние и решают исход выборов. Только за них по сути дела и идет борьба между кандидатами. Потому что "свои" штаты проголосуют и так. И по последним данным, Трамп уверенно опережает Байдена во всех ключевых "колеблющихся" штатах, говорится в недавней статье в продемократической The New York Times.

В Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Висконсине, которые дают много голосов выборщиков и фактически определяют исход выборов, 40% поддержали бы Трампа, 33% - Байдена, 10% - Роберта Кеннеди-младшего. Если бы пришлось выбирать между двумя первыми кандидатами, то 48% поддержали бы Трампа, а 42% – Байдена. Только в одном из этих штатов - Висконсине - минимальное преимущество у Байдена - 47% против 45%. В целом эти шесть штатов дадут 77 голосов выборщиков, но Висконсин - только 10.

71% избирателей заявили, что Байден слишком стар для управления страной. В ноябре ему будет 82 года. Трампу 77 лет, но его назвали слишком старым только 39%. Трамп находится в гораздо лучшей физической форме, чем Байден.

27 июня должны пройти первые публичные дебаты Трампа и Байдена. Сами выборы намечены на 5 ноября.