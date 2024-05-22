ГП признала нежелательной в России либерально-демократическую лигу Украины

Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу в стране украинской НПО Лiберально-демократична Лiга Украïни.

Основными задачами организации являются дискредитация органов власти и проводимой руководством нашей страны внешней политики, размещение недостоверной информации о действиях солдат армии России, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в российском обществе. Для достижения этих целей Лига открыто распространяет антироссийские идеи и осуществляет сбор средств для поддержки формирований киевского режима.

На международных площадках ее представители призывают к помощи Украине, международной блокаде России, расширению антироссийских санкций, а также поддерживают экстремистские организации и оказывают помощь их активистам, сообщает в своем telegram-канале Генпрокуратура России.