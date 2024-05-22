МЧС: при пожаре в трамвае в Екатеринбурге никто не пострадал

В МЧС рассказали о тушении трамвая, который сегодня утром загорелся в Екатеринбурге. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня в 7 часов 36 минут на остановке "Переулок Рижский" в трамвае 1-го маршрута произошло возгорание крышевого оборудования. На место выезжали пожарные. Из-за инцидента было задержано движение нескольких трамвайных маршрутов. Около 9 часов утра обгоревший состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 20 квадратных метров огнем была повреждена внутренняя и внешняя обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, из него эвакуировались 30 человек.

"Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение 17 минут", - отметили в ведомстве.

Точную причину возгорания установят пожарные дознаватели.