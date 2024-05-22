Губернатор Астраханской области во время рабочей поездки в Ахтубинский район проинспектировал ход строительства детсадов

Во время рабочей поездки в Ахтубинской район губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проинспектировал строительство двух детсадов, которые возводят в рамках нацпроекта «Демография». Сдача объектов неоднократно переносилась. Готовность учреждений составляет не более 60%.

Контракт на строительство детских садов на улицах Садовая и Агурина были заключены в августе 2022 года. Подрядная организация не выполнила условия договора, за что на нее были наложены штрафы и пени в размере свыше 1,3 млн рублей.

«Нормативный срок для достижения целей нацпроекта «Демография», утвержденный Министерством просвещения РФ, – 1 августа. Наш внутренний срок – 15 июля. Если до конца месяца вы ситуацию не исправите, будем разговаривать по-другому – вплоть до разрыва контракта», – обратился к руководителю подрядной организации Игорь Бабушкин.

Кроме того, ранее по поручению главы региона, подрядчик должен был как минимум вдвое увеличить количество рабочих на стройке, но до сих пор здесь трудятся не более 10-15 человек. На сегодняшний день на двух объектах они завершили монтаж стен, перегородок, кровли и оконных блоков. В работе - установка электрики, стяжка пола и проведение инженерных сетей.

Застройщик заверяет, что дошкольные учреждения будут готовы к сдаче в середине июля текущего года.

«Один из главных вопросов, который волнует ахтубинцев – это сроки введения в эксплуатацию новых детских садов. При необходимости подключим районную прокуратуру», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.