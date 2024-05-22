22 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Комфорт и безопасность. Академический показал приоритеты самого молодого района Екатеринбурга

Группа компаний "КОРТРОС" стала лидером 2023 года по вводу жилья в Свердловской области, а также удостоилась диплома за решения, повышающие потребительскую привлекательность ЖК "Академический". И АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") во время "Урбан-тура" решило наглядно продемонстрировать, за что получает награды и почему все больше людей стремятся переехать в самый молодой район Екатеринбурга.

Начался "Урбан-тур" с офиса "Гарант", где следят за безопасностью района. Среди множества мониторов можно увидеть один, на котором, специально для гостей, продемонстрировали работу системы управления инженерным оборудованием жилых домов. Разработка позволяет в режиме реального времени контролировать работу всех инженерных систем жилых районов, а именно системы тепло-, водо- и электроснабжения.

Система умного ЖКХ службы безопасности Академического района "Гарант"(2024)|Фото: Накануне.RU

По словам технического директора УК "Академический" Вадима Юна, "фишками" района являются комфорт проживания и энергоэффективность. Первое обеспечивается путем погодозависимого регулирования, которое позволяет не допускать перетопов и обеспечивает оптимальное энергопотребление в отопительном сезоне. Благодаря этому жители Академического могут спокойно проживать в районе с низкой аварийностью, так как системы диспетчеризации позволяют оперативно реагировать на любые отклонения в системе инженерного оборудования и реагировать на нештатные ситуации не де-факто, а предвосхищая их появление.

Система умного ЖКХ также позволяет экономить на коммуналке и услугах управляющей компании. Гибкая автоматика - от систем отопления до освещения во дворах - дает возможность оптимизировать потребление энергоресурсов: снизить их потребление до необходимых величин для комфортного проживания, но и не допускать перерасхода.

На остальных мониторах представителям девелоперских компаний показали то, что ежедневно в круглосуточном режиме видят дежурные операторы службы безопасности района. Как рассказал генеральный директор АО "Гарант" Алексей Журавлев, 24/7 за обстановкой в Академическом наблюдают три сотрудника, которые оперативно реагируют на любое отклонение. К ним могут обратиться как местные жители, чтобы отыскать потерянную вещь, так и правоохранительные органы для поиска подозрительных личностей.

Изображения под разными углами показывают, что происходит в общественных местах, на придомовых территориях, в подъездах, лифтах и на парковках в режиме реального времени. При этом, камеры видеонаблюдения позволяют не только следить за безопасностью местных жителей, но и обеспечивают сохранность самих домов.

Генеральный директор АО "Гарант" Алексей Журавлев(2024)|Фото: Накануне.RU

"Мы контролируем выходы на кровлю. Все кровли в домах мягкие, поэтому посторонним людям там нечего делать. У всех подрядных организаций, которые работают с управляющей компанией, есть форма, на которой написана принадлежность к организации. Потому, если оператор увидел, что кто-то пытается попасть на кровлю без формы, то туда сразу же отправляется группа быстрого реагирования", - отметил Журавлев.

Сотрудник УК "Академический" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

На сегодняшний день Академический имеет семь групп быстрого реагирования - по одной на каждый квартал. В группе числятся три специалиста минимум шестого разряда, которые ежегодно подтверждают свою квалификацию. По словам гендиректора "Гаранта", команды не подменяют правоохранительные органы, а лишь облегчают им работу, реагируя на жалобы от местных жителей на излишний шум или нестандартные ситуации и проводя профилактические беседы.

Помимо этого, в приложении управляющей компании имеется ряд камер, расположенных на придомовой территории, доступ к которым имеют жильцы, что нередко позволяет самостоятельно решить возникшую проблему. Показать представленные технологии гостям "Урбан-тура" решили на примере дома на улице Парина 35/2 в жилом заселяемом квартале "Олимпик".

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Сам дом расположен напротив взрослой поликлиники, которая откроется уже в этом году, и возле музыкальной школы, в создании которой участвовал народный артист России и директор академии джаза Игорь Бутман. А уже 1 сентября первых учеников примет расположенная поблизости многоэтажная школа №133.

Взрослая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

На 31 этаже жилого дома разместили 296 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир комфорт-класса. Гостям показали квартиру 4Е на 29-ом этаже с мастер-спальней и просторной кухней-гостиной. За порядка 14 млн руб. покупатель получает жилплощадь в 110 кв.м с чистовой отделкой, ламинатом 33 класса, полным набором сантехники и кафелем в обеих ванных комнатах, а также остекленный "французский балкон". Особенностью таких квартир стала кладовая в каждой комнате. Это решение позволяет экономить полезное пространство, которое зачастую уходит под шкафы, тумбы и прочие места хранения.

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

С 29-го этажа открывается прекрасный вид на храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Преображенский парк. Окна в этой квартире глухие, а свежий воздух попадет в помещение через приточные клапаны, установленные в каждой из комнат. При этом застройщик предусмотрел возможность поменять окна на открывающуюся конструкцию с усиленной ручкой. Мытьем с фасадной части здания занимается управляющая компания, которая нанимает альпинистов по просьбе жильцов.

Панорама Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Прямо из холла можно выйти в закрытый двор, где, помимо детской площадки, также располагаются зоны для отдыха. О сохранности колясок и велосипедов тоже переживать не придется - для них выделено отдельное закрытое помещение на первом этаже.

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

"Наш Академический район востребован, поскольку это прямая связь между количеством вводимого жилья и успешностью проекта. И вся наша команда нацелена на то, чтобы все больше и лучше строить", — отмечает гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

Напомним, что Академический район - это крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, реализуемый ГК "КОРТРОС". Район рассчитан на 325 тысяч человек, до 2026 года планируется построить 13 млн м² недвижимости, из них - 9 млн м² - жилые помещения, 4,2 млн м² - нежилой недвижимости.

Теги: Академический, Екатеринбург, умное ЖКХ, ЖК Олимпик


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