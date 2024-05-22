Государство принудит садоводов и огородников ухаживать за своими участками

Росреестр готовит законопроект о принуждении собственников земельных участков (в том числе садоводов и огородников) использовать их по назначению. Сейчас такое обязательство закреплено только за владельцами участков сельхозназначения. В ведомстве полагают, что это поможет эффективнее использовать земли.

У документа есть недостаток: не определены пока признаки неиспользования земельного участка. Их планируется подготовить к началу 2025 года – как и список мероприятий, необходимых для приведения участка в пригодное состояние, пишут "Ведомости".

Сейчас признаком неиспользования сельхозземель являются сорняки на минимум половине участка, самовольные постройки, загрязнение, захламление. В Минюсте, правда, отметили, что садовые участки – это не совсем сельхозземли, там граждане могут просто отдыхать и ничего не возделывать.

По оценке экспертов, доля заброшенных садовых участков сейчас составляет 10-15%. Всего в России насчитывается около 13 млн садовых и огородных участков.