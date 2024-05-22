Безопасность – главный приоритет в организации летнего отдыха детей Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер накануне провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области

В заседании КЧС приняли участие представители федеральных ведомств, силовых структур, региональных министерств, в режиме видеоконференции подключились главы муниципальных образований.

Основной темой заседания стала подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года.

«Необходимо завершить все подготовительные работы до начала летнего оздоровительного сезона. Особое внимание – антитеррористической и противопожарной защищенности объектов детского отдыха. Поэтому к работе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей необходимо привлекать единые территориальные комиссии. В их состав, напомню, входят не только должностные лица регионального и муниципального уровней, но и представители правоохранительных органов», – обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

На сегодняшний день идет приемка детских оздоровительных лагерей. Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на 2024 год состоит из 794 организаций, в том числе 64 загородных лагеря.

«Вопросам детского отдыха министерство социальных отношений уделяет особое внимание. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше ребят могло оздоровиться и отдохнуть. Ежегодно вводятся новые направления. Так, в этом году планируется организовать отдых детей, страдающих целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время Прямой линии. Помимо этого, запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации», – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Путевки региональным минсоцем приобретаются в соответствии с законодательством на открытых конкурсных торгах. Государственные контракты заключены с санаториями и загородными лагерями Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Башкортостана.

Бесплатные путевки – это лишь часть большой работы, которую ведет министерство социальных отношений по направлению отдыха и оздоровления детей. Так, например, с прошлого года по инициативе главы региона Алексея Текслера у многодетных семей появилась возможность оплатить часть расходов на отдых детей средствами областного материнского капитала. Кроме того, родители детей-инвалидов могут потратить на приобретение путевок средства сертификата, который можно получать ежегодно. Размер сертификата составляет 104 тысячи рублей.

«Такая возможность появилась благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера. И мы видим, что родители активно приобретают путевки», – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.

Важно отметить, что в организациях отдыха детей на Южном Урале реализуется целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности - системы видеонаблюдения, кнопки экстренного реагирования и так далее. Прошла серия инструктажей сотрудников по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, инспекторы проверят все объекты летнего отдыха детей в регионе.

«В ходе надзорных мероприятий особое внимание уделялось работоспособности систем пожарной автоматики, путям эвакуации, наличию противопожарных преград на границе с лесом, а также знанию персоналом своих обязанностей в случае нештатной ситуации. Мероприятия стоят на контроле ГУ МЧС России по Челябинской области», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Также на заседании КЧС под руководством губернатора, было отмечено, что на протяжении всей оздоровительной кампании сотрудники будут проводить конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, соревнования по пожарно-спасательному спорту,практические занятия с детьми по безопасному поведению на воде и в быту, инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и тренировочные эвакуации в случае возникновения пожара.

Первые заезды в детские оздоровительные лагеря начнутся с 29 мая.