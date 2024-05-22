Польский премьер считает, что Россия виновна в пожаре в ТЦ Варшавы

Премьер-министр Польши Дональд Туск полагает, что Россия может быть причастна к пожару, случившемуся в одном из торговых центров столицы страны, Варшавы.

Польские власти расследуют якобы причастность российских спецслужб к недавнему крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, заявил журналистам Туск на пресс-конференции. По его утверждению, проверяются "версии, которые указывают на то, что российские спецслужбы также были связаны с громким пожаром в торговом центре на улице Маривильской", пишет ТАСС.

Пожар случился в ночь на 12 мая.