22 Мая 2024
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Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Юристы Рады неожиданно выступили в защиту Церкви

Юридическое управление украинской Рады довольно неожиданно раскритиковало законопроект о запрете канонической Церкви (УПЦ), который ранее был принят в первом чтении.
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Юристы приводят конкретные юридические возражения. Так, основанием названа "защита национальной безопасности". Но, согласно нормам международного права, это не может быть основанием для ограничения права на вероисповедание.

Еще одна претензия: любой закон может содержать только механизмы для запрещения той или иной религиозной организации, а не прямо запрещать ее.

Также юристы напоминают, что на Украине нет никакой "РПЦ на Украине", как каноническая Церковь именуется в документе. То есть нарушен один из основных юридических принципов - юридической определенности. Так что именно хотят запретить "слуги народа"?

Последнее возражение, к слову, является проблемой для режима. Он должен насильно переименовать УПЦ, но это тоже будет вопиющим нарушением. Абсурд ситуации сводится к тому, что украинский режим хочет запретить украинскую же организацию, состоящую из украинских граждан, не нарушающую никаких украинских законов, просто за ее "происхождение".

Накануне в Раде депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос" потребовали вынести на голосование в законопроект о запрете Церкви, заблокировав трибуну. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание, сославшись на то, что нужно выполнять регламент. Позже Ирина Геращенко из "Евросолидарности" заявила, что проект будет-таки вынесен на голосование.

Депутат Рады Максим Бужанский отмечает, что "никакой московской церкви, в принципе ничего московского у нас нет".

"Но есть несколько миллионов граждан, прихожан УПЦ, которых "ЕС", "Голос" и часть их партнеров по Раде пытаются унизить, прикрываясь войной", – написал он.

Зеленский давно обещает запретить Церковь.

Теги: украина, церковь, УПЦ


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