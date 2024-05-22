Юристы Рады неожиданно выступили в защиту Церкви

Юридическое управление украинской Рады довольно неожиданно раскритиковало законопроект о запрете канонической Церкви (УПЦ), который ранее был принят в первом чтении.

Юристы приводят конкретные юридические возражения. Так, основанием названа "защита национальной безопасности". Но, согласно нормам международного права, это не может быть основанием для ограничения права на вероисповедание.

Еще одна претензия: любой закон может содержать только механизмы для запрещения той или иной религиозной организации, а не прямо запрещать ее.

Также юристы напоминают, что на Украине нет никакой "РПЦ на Украине", как каноническая Церковь именуется в документе. То есть нарушен один из основных юридических принципов - юридической определенности. Так что именно хотят запретить "слуги народа"?

Последнее возражение, к слову, является проблемой для режима. Он должен насильно переименовать УПЦ, но это тоже будет вопиющим нарушением. Абсурд ситуации сводится к тому, что украинский режим хочет запретить украинскую же организацию, состоящую из украинских граждан, не нарушающую никаких украинских законов, просто за ее "происхождение".

Накануне в Раде депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос" потребовали вынести на голосование в законопроект о запрете Церкви, заблокировав трибуну. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание, сославшись на то, что нужно выполнять регламент. Позже Ирина Геращенко из "Евросолидарности" заявила, что проект будет-таки вынесен на голосование.

Депутат Рады Максим Бужанский отмечает, что "никакой московской церкви, в принципе ничего московского у нас нет".

"Но есть несколько миллионов граждан, прихожан УПЦ, которых "ЕС", "Голос" и часть их партнеров по Раде пытаются унизить, прикрываясь войной", – написал он.

Зеленский давно обещает запретить Церковь.