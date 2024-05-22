Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга вновь вышел на пикет и готов ехать в Москву

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин – отец маленького Миши с СМА, которому Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство – вновь вышел на пикет. Мужчина готов ехать добиваться правды в Москву.

Как рассказала супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, сегодня ее муж пикетирует возле здания уральского полпредства. Он вновь обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь.

"На сегодняшний день Миша прошел очередной осмотр и тестирование по неврологическим шкалам в областной детской клинической больнице Екатеринбурга, где показал положительную динамику. Ребенок показывает прекрасные результаты, что и фиксируют врачи в осмотрах. Осмотр Миша прошел по инициативе министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова", - рассказала Накануне.RU Яна Бахтина.

По ее словам, еще 10 апреля состоялась их личная встреча с министром, и Карлов заверил, что готов помочь в решении вопроса по обеспечению лекарственным препаратом "Рисдиплам". Чиновник пообещал, что будет лично участвовать в этом процессе.

"Нас попросили пройти тестирование и осмотр Миши, чтобы оценить ребенка на сегодняшний день, чтобы назначить лекарство. Мы сбились со счету, сколько раз Мишу осматривали врачи, писали в заключениях, что нежелательных явлений не выявлено, фиксировали положительную динамику. Ни у кого нет сомнений, что терапия ребенку идет только на пользу. На сегодняшний день вопрос по обеспечению лекарственным препаратом "Рисдиплам" так и не решен", - говорит Яна.

Мать Миши отметила, что пикеты будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет обеспечен жизненно необходимым препаратом.

"Дима готов ехать в Москву с пикетом на Красную Площадь", - добавила Яна Бахтина.

Напомним, этой зимой Дмитрий уже выходил на пикет к уральскому полпредству и был задержан полицией. Мужчине назначили штраф, который в дальнейшем был отменен.

В феврале нынешнего года родители ребенка с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава.