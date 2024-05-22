Ежемесячные выплаты участникам СВО будут начисляться без заявлений

Ежемесячные денежные выплаты участникам СВО будут назначать без заявлений. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект принят в связи с тем, что многие из ветеранов продолжают службу, находятся на фронте, в госпиталях, и им некогда заниматься бумажками. В конце прошлого года постановлением Правительства был введен временный беззаявительный порядок, но теперь это должно быть закреплено законом.

Социальный фонд получает сведения от соответствующих служб и ведомств о том, что военнослужащему присвоен статус ветерана боевых действий. Там уже налажен документооборот, обмен информацией между различными ведомствами и т.д., отмечает член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.