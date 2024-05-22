Михаил Фридман добивается компенсации в Люксембурге за "заморозку" его активов

Сооснователь Альфа-банка Михаил Фридман хотел бы начать с правительством Люксембурга переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" у него в этой стране активы, пишут "Ведомости". Предложение властям государства бизнесмен сделал через своих представителей. В случае отказа Фридман намерен обратиться в международный арбитраж.

Сообщается, что запрос адвокаты бизнесмена направили властям Люксембурга еще в феврале, ответа до сих пор нет.

Стоимость замороженных в Люксембурге активов бизнесмен оценил примерно в $15,8 млрд.

В апреле этого года стало известно, что суд Евросоюза согласился снять персональные санкции с Михаила Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена.