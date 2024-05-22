В России появился 13-летний гроссмейстер

Российский шахматист Иван Землянский на турнире в ОАЭ выполнил заключительную норму гроссмейстера, и на ближайшем конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) станет самым молодым гроссмейстером в истории России. Об этом сообщила Федерация шахмат России, поздравив его и тренера с этим достижением.

Землянскому только 31 августа будет 14 лет. Его результат входит в десятку лучших достижений шахматных дарований всех времен и народов.

Уроженец Крыма Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет, но в то время он был гражданином Украины. Гражданство РФ он принял в 19 лет, но еще до воссоединения Крыма с Россией, поэтому Карякину не запрещали выступать на международных турнирах, пока он не поддержал Россию в СВО.