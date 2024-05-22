Депутат Вихарев поучаствовал в создании "Аллеи Героев СВО" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилась "Аллея Героев СВО". Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, аллея располагается в Железнодорожном районе.

"Ранее в мою приемную обратились активисты благотворительного фонда "Народ и Армия", попросили оказать посильную помощь в создании аллеи. Мы обсудили детали, я отправил фонду 590 тысяч рублей – эти деньги нужны для укладки асфальта, оплату работ подрядчиков, установку освещения и баннерное оформление", - сообщил Вихарев.

На днях депутат сам посетил новую "Аллею Героев СВО".

"Работы еще много, но уже видно, как территория преобразилась. В будущем тут будут проводиться патриотические мероприятия для детей – школьников и студентов. Также я был рад получить грамоту от командования ЦВО за оказание помощи в оборудовании аллеи. Запланировали еще несколько встреч, будем продолжать работу над таким важным для нашего города местом!", - пообещал Алексей Вихарев.