Три страны собрались признать независимость Палестины

Три страны, включая Ирландию и Испанию, намерены 22 мая объявить о признании Палестины в качестве государства.

По информации Politico, третьей страной, которая признает государственность Палестины, может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, пишет ТАСС.

В октябре 2023 г. президент Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля. Он выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее". Глава Чечни призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине. По словам Пескова, у России - "давние исторические связи" с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях. Одновременно с этим у РФ есть отношения с Израилем, в котором проживает большое количество наших соотечественников, отметил представитель Кремля.