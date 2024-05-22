Таможенники не пустили в Екатеринбург сотни килограмм украинских конфет

Уральские таможенники не пропустили в Екатеринбург крупную партию украинских конфет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в 2018 году Правительством РФ было принято постановление, по которому запрещается ввоз в Россию товаров, в том числе кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина. 300 килограмм конфет известной украинской марки было изъято на границе сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Выяснилось, что кондитерские изделия везли в Екатеринбург из Казахстана. По словам перевозчика, он якобы не знал о стране происхождения товара, а также что нарушает законодательство РФ.

Запрещенная к ввозу продукция была изъята. Против перевозчика возбуждено административное дело. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей вместе с конфискацией конфет.