В России предложили создать соцсеть для посланий от умирающих их родственникам

В России предложили создать соцсеть для посланий детям, внукам и правнукам от умирающих людей или от здравствующих, но осознающих, что поговорить с правнуками, скорее всего, не удастся.

"В наш век цифровизации пора и отдельную социальную сеть создать для посланий детям, внукам, правнукам. Там можно было бы оставлять видео на совершеннолетие внучки или день свадьбы правнука, поздравлять своих детей много лет с днем рождения, делиться семейными традициями и заветами, чтобы они не канули в лету слишком быстро. Идея технически несложная, вопрос лишь готовности к такому нашего общества, которое предпочитает делать вид, что оно бессмертно", - написал в своем Telegram-канале председатель совета директоров группы Ritual.RU Олег Шелягов.