Глава администрации Раиси привел детали разговора с аятоллой из борта президента

Глава администрации президента Ирана Голамхосейн Эсмаили привел новые детали гибели президента страны Эбрахима Раиси.

"Объявили, что установлена связь с мобильным телефоном пилота, капитана Мостафави, но вместо него ответил аятолла Але Хашем и сказал, что плохо себя чувствует, что они упали в лощину", - приводит ТАСС рассказ Эсмаили, который подтвердил, что три или четыре раза разговаривал по телефону с пятничным имамом города Тебриз Мохаммадом Али Але Хашемом уже после крушения вертолета Эбрахима Раиси.

Ожидается, что тела погибших провезут по нескольким городам Ирана, 23 мая они прибудут в Тегеран. Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Между тем, Совет стражей Конституции Ирана утвердил проведение внеочередных выборов президента на 28 июня.