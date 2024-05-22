Россия запустила на орбиту "оружие", способное уничтожить американские спутники-шпионы - Пентагон

На прошлой неделе Россия запустила спутник, который, по мнению представителей американской разведки, является оружием, способным атаковать другие спутники, передает Reuters со ссылкой на Космическое командование США.

По данным издания, Россия развернула на низкой околоземной орбите по меньшей мере девять спутников, в том числе аппарат "КОСМОС 2576".

В командовании добавили, что "это новое противокосмическое оружие размещено на той же орбите, что и правительственные спутники США". Так, "КОСМОС 2576" находится на том же орбитальном конце, что и американский спутник-шпион USA 314, запущенный в 2021 году.

Американские эксперты отмечают, что одновременно с военными на орбиту были выведены и гражданские спутники, чего раньше не было.