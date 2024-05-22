В Нижневартовске полицейского уволили в связи с утратой доверия
В Нижневартовске полицейского уволили в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что полицейский получил от мигранта взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России.
Прокуратура потребовала уволить сотрудника полиции из органов внутренних дел. Требование надзорного ведомства было удовлетворено.