В Нижневартовске полицейского уволили в связи с утратой доверия

В Нижневартовске полицейского уволили в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что полицейский получил от мигранта взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России.

Прокуратура потребовала уволить сотрудника полиции из органов внутренних дел. Требование надзорного ведомства было удовлетворено.