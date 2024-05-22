В Екатеринбурге на остановке вспыхнул трамвай

В среду рано утром в Екатеринбурге вспыхнул трамвай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня в 7 часов 36 минут на остановке "Переулок Рижский" в трамвае 1-го маршрута произошло возгорание крышевого оборудования. На место выехали пожарные.

Из-за инцидента было задержано движение трамвайных маршрутов №1, 9, 14, 15 и 17 по улицам Титова и Ферганская в обоих направлениях. Около 9 часов утра пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады. По некоторым данным, вагон выгорел полностью.

Как добавили в мэрии, сейчас движение трамваев по улице Титова восстановлено. Задержка составила 1 час 20 минут.